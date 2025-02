Comuna din Gorj in care populatia s-a injumatatit de la Revolutie: Avem gospodarii goale

Scaderea natalitatii si depopularea satelor este o problema nationala, care nu a ocolit nici judetul Gorj. In mai toate comunele sunt case parasite si sate depopulare, unde gospodariile locuite pot fi numarate pe degete.De exemplu, in comuna Cruset numarul satenilor s-a injumatatit de la Revolutie si pana in prezent. Majoritatea celor tineri au plecat spre orase sau au luat drumul strainatatii in cautarea unui trai mai bun. Putin au fost cei care au mai revenit la Cruset. ... citește toată știrea