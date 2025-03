Comuna din Gorj unde nu s-a mai nascut niciun copil de doi ani

Natalitatea este zero de mai bine de doi ani in comuna Sacelu, in timp ce numarul deceselor creste de la o luna la alta. Daca la ultimul recensamant in comuna Sacelu au fost numarati 1.305 cetatenii, acum numarul lor a scazut si exista sanse reale sa scada sub pragul 1.000 de locuitori."Vreau sa va spun ca stam foarte rau la capitolul nasteri. La noi in comuna nu s-a mai inregistrat o nastere din 2023. Din 2024 si pana in prezent nu am inregistrat la starea civila nicio comunicare de nastere. ... citește toată știrea