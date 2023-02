Comuna fara santiere de un an. Primar: Omul daca nu vede buldozerul la poarta crede ca stam degeaba

Anul 2022 nu a fost unul prea bun pentru autoritatile locale din comuna Lelesti. Aici, anul trecut nu s-a lucrat la nicio investitie, ci s-au scris proiecte pentru a se primi finantari. Edilul este constient de faptul ca oamenii daca nu vad santier in sat, insemna ca la primarie nu se munceste.Ultima investitie realizata in comuna Lelesti a fost receptionata la inceputul anului trecut, iar de atunci nu s-a mai lucrat nimic in teren. "Nu avem nici un santier in derulare in acest moment. Anul ... citeste toata stirea