Comuna scoasa din namol cu peste sapte milioane de lei

O comuna de langa Targu Jiu reuseste, in sfarsit, sa modernizeze ulitele din pamant. Localitatea Stanesti are sate unde drumurile nu au vazut niciodata asfaltul spre disperarea celor care locuiesc in zona. Autoritatile anunta ca au obtinut fonduri importante sa toarne asfalt in satele Curpen, Valari, Calesti si Obreja.Valoarea investitiei este de 7,3 milioane de lei. Drumurile comunale ce vor fi asfaltate au, in total, aproape ... citeste toata stirea