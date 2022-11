Comuna unde din opt scoli a mai ramas una

Rand pe rand au fost inchise aproape toate unitatile de invatamant din comuna Stejari din cauza lipsei de elevi. Daca in trecut aici functionau opt scoli, acum a mai ramas o scoala gimnaziala si o gradinita. Pentru a nu se deteriora, autoritatile au incercat sa faca utile fostele unitati scolare.In toata comuna Stejari daca mai sunt 200 de copii incadrati in sistemul de invatamant scolar si prescolar. Din acest motiv mai functioneaza o scoala gimnaziala in Stejari si o gradinita in satul ... citeste toata stirea