Comunele din Gorj, campioane la auto-recenzare

Gorjenii mai au la dispozitie cateva zile in care se pot auto-recenza. Aceasta etapa se va incheia pe data de 27 mai, iar incepand cu ziua urmatoare recenzorii pleaca pe teren. Pana in acest moment, comunele fruntase la auto-recenzare sunt Plopsoru, Bengesti-Ciocadia si Saulesti.Autorecenzarea AICISe pare ca procesul de auto-recenzare a mers foarte bine in localitatile in care primarii si recenzorii s-au mobilizat. Este cazul comunei Bengesti-Ciocadia, care se situeaza pe locul 2, iar ... citeste toata stirea