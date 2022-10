Comunicatul IPJ Gorj dupa retinerea de la primarie

Inspectoratul Judetean de Politie Gorj transmite ca angajatul primariei Targu Jiu a fost retinut pentru abuz in serviciu. Razvan Retezeanu este acuzat ca a autorizat in mod ilegal construirea unui ansamblu rezidential pe raza municipiului.La data de 18 octombrie a.c., politisti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Gorj, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Gorj, au retinut pentru 24 de ore si introdus in Centrul de ... citeste toata stirea