Concedieri la Primaria Targu Jiu. Primar: Vor parasi institutia noastra

Evaluarea functionarilor, propusa printr-un act normativ, produce agitatie in primariile din judet. La Targu Jiu, primarul Marcel Romanescu asteapta sa vada cum se va face evaluarea functionarilor, dar spune ca isi doreste sa plece angajatii incompetenti. In urma unei evaluari, fara criteriile din lege, primarul crede ca ar trebui sa plece undeva la 60 de angajati.Actul normativ care reglementeaza aceasta evaluare se afla in prezent in Senat si care urmeaza sa intre in dezbatere la Camera ... citește toată știrea