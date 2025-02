Concluziile APM Gorj dupa ce a monitorizat calitatea aerului, in Targu Jiu

Agentia pentru Protectia Mediului Gorj a transmis primele concluzii dupa ce a fost monitorizata, timp de o saptamana, calitatea aerului in zona Avicola, din zona Margaritarului. Au fost depasiri ale mai multor indicatori, au fost semnalate particule in suspensie, iar mirosul sesizat in zona, spune APM, nu afecteaza sanatatea targujienilor. Din aceasta saptamana, laboratorul mobil a fost mutat in apropierea depozitului de deseuri al Polaris.Cu privire la monitorizarea calitatii aerului ambiant ... citește toată știrea