Concurs pentru postul de director, cu presa de fata

Postul de manager al spitalului din Motru a fost scos la concurs. Acesta va avea loc in perioada 14 martie - 25 aprilie, desfasurandu-se in doua etape.Prima etapa este de verificare a indeplinirii de catre candidati a conditiilor si este eliminatorie.Etapa a doua, de sustinere publica si de evaluare a proiectului de management, va avea loc in aprilie. Participantii au nevoie de studii superioare in medicina, stiinte juridice sau stiinte economice, dar si cel putin cinci ani de vechime in ... citește toată știrea