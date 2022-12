Concurs pentru sefia unei institutii din CJ Gorj

Consiliul Judetean Gorj organizeaza un concurs de proiecte de management pentru Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Gorj, insitutie publica de cultura care i se afla in subordine.Pentru a putea participa la concurs, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: sa aiba o experienta de minimum 1 an in managementul insitutiilor publice, sa aiba studii superioare absolvite cu diploma ... citeste toata stirea