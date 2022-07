Un barbat din Slivilesti va sta doi ani si patru in arest dupa ce a lovit-o pe mama sa cu un cutit si a batut-o. Sentinta a fost data saptamana trecuta de Judecatoria Motru si nu este definitiva.Fapta a avut loc in 5 iulie 2017. Beat fiind, barbatul i-a scos afara din curte pe parintii sai. "In timp ce se aflau la poarta, inculpatul a venit la acestia si, cu un cutit ce il avea asupra sa, a lovit ... citeste toata stirea