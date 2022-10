Condamnare pentru gorjeanul cu plantatia de cannabis in locuinta

Tanarul in locuinta caruia a fost gasita o plantatie de cannabis si-a aflat sentinta. Acesta a fost condamnat de Tribunalul Gorj la o pedeapsa de sase luni de inchisoare cu suspendare. In locuinta acestuia din satul Vanata, localitatea Tismana, a fost gasita de pompieri, in urma unui incendiu, o plantatie de canabis. Salvatorii au gasit atunci in casa o plantatie de canabis si au sesizat autoritatile judiciare.Ciprian Drumen este din Targu Jiu, dar folosea casa mamei pentru a cultiva canabis. ... citeste toata stirea