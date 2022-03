Condamnare pentru un fost senator de Gorj

Fostul secretar de stat in Ministerul Educatiei, Mihnea Costoiu, actual rector al Universitatii Politehnica Bucuresti, a fost condamnat, joi, la 3 ani de inchisoare cu suspendare, pentru abuz in serviciu.Pe durata termenului de supraveghere de 4 ani, fostul senator de Gorj va presta o munca neremunerata in folosul comunitatii pe o perioada de 60 de zile, in cadrul uneia dintre urmatoarele institutii: Administratia Domeniului Public Bucuresti - Sector 1 sau Arhiepiscopia Bucurestilor. ... citeste toata stirea