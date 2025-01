Condamnare pentru un primar din Gorj

Primarul comunei Sacelu, din judetul Gorj, a fost condamnat de instanta sa plateasca o amenda penala in valoare de peste sapte mii de lei dupa ce a fost trimis in judecata pentru ca a condus desi avea permisul suspendat. Sentinta poate fi atacata.Edilul Gheorghe Dumitrelea a fost trimis in judecata anul trecut pentru conducerea unui vehicul fara permis de conducere."Condamna pe inculpatul D. G. la pedeapsa de 7.200 de lei amenda penala, echivalentul a 180 de zile - amenda, trimis in ... citește toată știrea