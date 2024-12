Condamnare pentru un sofer din Gorj

Sase mii de lei amenda penala! Este pedeapsa aplicata astazi de Judecatoria Targu Carbunesti unui gorjean care s-a urcat baut la volan. Decizia instantei nu este definitiva.Fapta a avut loc acum doi ani. "In fapt, s-a retinut ca la data de 16.08.2022, in jurul orelor 07:15, agentii de politie din cadrul Politiei orasului Ticleni, aflati in exercitarea atributiilor de serviciu, au depistat in trafic pe DJ 675, autoturismul marca BMW condus de numitul ## din directia Targu Carbunesti catre ... citește toată știrea