Un barbat din comuna Tantareni, judetul Gorj, a fost condamnat la 1 an si 3 luni de inchisoare cu suspendare. Pedeapsa se datoreaza unei fapte realizate in luna mai 2021, dupa ce a fost prins la volan, fara permis de conducere.Acesta conducea un Opel Corsa pe o strada din localitatea de domiciliu. Barbatul si-a recunoscut fapta in fata magistratilor.Magistratii au dispus suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere, pe durata a 3 ani. "In baza art. 404 alin. 2 Cod proc. pen. raportat la ... citeste toata stirea