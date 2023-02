Condamnat la inchisoare dupa ce a pipait mai multe eleve

Un profesor de sport a fost condamnat la 2 ani si trei luni de inchisoare cu suspendare sub supraveghere dupa ce ar fi agresat sexual mai multe eleve.Inca din 2018, mai multe adolescente l-au acuzat pe dascalul din Alba ca le pipaie in timpul orelor si ca le pune intrebari obscene: "Ne intreba daca ne spalam in zonele intime, de cate ori o facem", a afirmat, la vremea aceea, pentru Digi24, una dintre eleve. Profesorul a fost cercetat in alte doua dosare pentru "purtare abuziva", dupa ce ar fi ... citeste toata stirea