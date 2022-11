Un tanar de 24 de ani, din judetul Mehedinti, a fost condamnat pentru un furt. Acesta a fost depistat de politisti, in vara anului 2020, in timp ce fura cablu de cupru, din colonia Turceni, judetul Gorj.Sentinta tanarului a fost definitivata luna aceasta, urmand sa execute pedeapsa, fiind deja in arest pentru alta fapta.Politistii au ... citeste toata stirea