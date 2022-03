Condamnat pentru crima din Piata 9 Mai

Zece ani de inchisoare este prima sentinta dispusa in cazul crimei din Piata 9 Mai care a avut loc la sfarsitul lunii aprilie a anului trecut.Cadavrul unui barbat de 60 de ani a fost gasit in zona tarabelor de legume, legistii constatand ca moartea a fost una violenta.Politistii l-au identificat rapid pe autorul crimei. Victima era un client vechi al carciumii din zona."Inculpatul si victima se cunosteau, aceasta din urma fiind o persoana in varsta de 60 de ani, care obisnuia sa ... citeste toata stirea