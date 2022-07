Condamnata cu suspendare, dupa un accident mortal

Doi ani si 4 luni inchisoare, cu suspendare, a primit o soferita din comuna gorjeana Borascu, care in urma cu sase ani a acrosat cu masina un batran. Victima, in coma, a supravietuit o luna in spital.Barbatul lovit de masina avea 76 de ani. Accidentul rutier a avut loc in 17 august 2016, pe drumul judetean DJ 674 B.Dupa accident, soferita a parasit locul producerii acestuia, in sensul ca a mers dupa ambulanta care l-a preluat pe batran. A revenit apoi, dar a fost acuzata de parasirea ... citeste toata stirea