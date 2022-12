Condamnata pentru ca a furat curent

O femeie de 70 de ani trebuie sa achite prejudiciul de apoximativ 15.000 de lei. Batrana, care locuieste in satul Leurda din municipiul Motru, a fost condamnata pentru furt de energie electrica.In 2017, angajatii CEZ Distributie au constatat problema, in urma unui control efectuat la locuinta femeii: "S-a constatat ca la acest imobil fusese executata si era folosita o instalatie electrica clandestina si improvizata pentru ocolirea echipamentelor de masurare, conectata in amonte de contorul ... citeste toata stirea