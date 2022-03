Trei barbati din Targu Jiu au fost condamnati la cate 1.400 de lei amenda penala pentru tulburarea ordinii si linistii publice. Pedeapsa a fost pronuntata pe 2 martie de Judecatoria Targu Jiu si nu este definitiva.Fapta s-a petrecut in august anul trecut, cand a avut loc un scandal pe str. Margaritarului din Targu Jiu. Un barbat care avea in mana o sticla sparta l-a amenintat pe un altul, sub o ploaie de injuraturi. ... citeste toata stirea