Primaria si Consiliul Local Targu Jiu au hotarat, incepand de ieri, sa interzica amplasarea oricarui obiect decorativ sau obiect de mobilier, in apropierea operelor lui Brancusi. Acesta decizie a fost luata in urma numeroaselor casatorii oficiate la Poarta Sarutului, unde nuntasii aduceau arcade cu flori, scaune si chiar un covor rosu."Persoanelor fizice le este interzis sa amplaseze pe intreg prospectul str. Calea Eroilor, in Gradina Publica sau in Parcul Coloana Infinitului obiecte ... citeste toata stirea