Un barbat de 59 de ani, din municipiul Motru, a fost depistat in trafic de politisti in timp ce conducea un autoturism, aflandu-se sub influenta bauturilor alcoolice.Barbatul se deplasa cu masina pe Bulevardul Trandafirilor din municipiul Motru. Oamenii legii l-au testat cu ... citeste toata stirea