Conduceau in stare de ebrietate!

Un barbat de 52 de ani, din comuna Urdari, a fost oprit in trafic, in ultima zi din anul 2022, de catre politistii din cadrul Politiei Orasului Turceni. Acesta se afla sub influenta bauturilor alcoolice.Barbatul se deplasa cu autoturismul pe DE 79 Olari.In urma testarii cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,41 mg/l alcool pur in aerul expirat.Un caz similar a avut loc si in a doua zi din noul an. Politistii din cadrul Sectiei 9 Politie Rurala ... citeste toata stirea