Confirma demisia de la sefia ISJ Gorj

Dana Constantinescu demisioneaza din functia de inspector general al Inspectoratului Scolar Judetean Gorj, dupa aproape doi ani in care a condus institutia.Aceasta a confirmat pentru Pandurul ca astazi isi va inainta demisia. Totodata, Constantinescu are in scurt timp o conferinta de presa in care isi va prezenta activitatea de la ISJ Gorj.In timpul mandatului, Dana Constantinescu a pornit unul dintre cele mai disputate proiecte in spatiul public: comasarea ... citeste toata stirea