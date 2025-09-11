Editeaza

Confirmare: Directori ilegal numiti la CE Oltenia. Cate candidaturi au fost depuse pentru Consiliul de Supraveghere

Sursa: Pandurul
Joi, 11 Septembrie 2025, ora 10:00
Au fost depuse 22 de candidaturi pentru un post in Consiliul de Supraveghere al Complexului Energetic Oltenia. Lista lunga a fost intocmita, iar selectia se va face cel tarziu pe 15 octombrie. Acestea sunt informatiile care apar intr-un document oficial, care sta la baza unor initiative de imbunatatire a legii de guvernanta corporativa.

Totodata, Ministerul Energiei confirma interferentele politice din nominalizarea conducerii mai multor companii de stat, printre care si CE Oltenia, ceea ce a ...citește toată știrea

