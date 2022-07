Conflict la Campionatul Mondial de Radiogoniometrie, din Romania. Marul discordiei, sportivii rusi

Sportivii rusi de radiogoniometrie nu au mai participat la Campionatul Mondial pentru tineret, care a avut loc in judetul Gorj. Federatia internationala a aprobat participarea sportivilor din Rusia, dar participantii din SUA si Ucraina s-au opus vehement, astfel ca, in cele din urma, nu au mai participat. Un adevarat conflict s-a iscat intre sportivii participanti la Campionatul Mondial de Radiogoniometrie pentru Tineret, care s-a desfasurat in municipiul Targu Jiu, in urma cu aproximativ o ... citeste toata stirea