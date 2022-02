Consilier al Garzii Forestiere, acuzat de avere nejustificata

Un salariat al Garzii Forestiere Rm Vilcea a fost gasit cu bani in conturi pe care nu ii poate justifica. Practic, averea lui creste mai multe decat i-ar permite veniturile legale.Constatarea a fost facuta de Agentia Nationala pentru Integritate. "Agentia Nationala de Integritate a constatat existenta unei diferente nejustificate in cuantum de 314.486,76 Lei intre averea dobandita si veniturile realizate de catre Epure Gheorghe Doru in perioada supusa evaluarii", se arata intr-un ... citeste toata stirea