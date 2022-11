Consilier judetean PNL: Esinta este ca in 2024 sa castigam toate alegerile

Declaratii surprinzatoare ale consilierului judetean PNL, Constantin Popescu. Desi alegerile interne nu au avut loc, acesta a vorbit, in cadrul unei emisiuni radio, din postura de castigator, alaturi de senatorul Ion Iordache. Popescu a subliniat ca sub conducerea lui Iordache, tinta, in 2024, este castigarea tuturor alegerilor.Popescu si-a bazat afirmatiile pe faptul ca Iordache ar fi cunoscut pentru capacitatile sale de bun coordonator."Vreau sa subliniez un aspect, fac parte si mi-am ... citeste toata stirea