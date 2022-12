Consilierii locali nu au vrut petrecere de Revelion in localitate

Suparare mare in comuna Logresti, dupa ce autoritatile locale au anuntat ca anul acesta nu se va mai organiza petrecere de Revelion.Primarul interimar din comuna, Elena Esana, a tinut sa arate cu degetul spre consilierii care s-au opus organizarii petrecerii la trecerea dintre ani."Stimati cetateni, in calitate de primar interimar al comunei Logresti, imi cer scuze fata de dumneavoastra, ca in sedinta de Consiliul Local, nu am reusit sa obtin votul ... citeste toata stirea