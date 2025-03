Consilierul certat cu Liviu Diaconescu explica de unde au aparut restrictiile de la Prefectura

Georgian Udrescu, consilierul local din Bumbesti Jiu, a explicat evenimentul care a dus la impunerea unor restrictii de acces in Institutia Prefectului si in care el a fost implicat. El a avut o discutie in contradictoriu cu seful de la Serviciu Legalitate, Liviu Diaconescu. Relatia dintre ei este una conflictuala, mai veche, explica Udrescu, motivul fiind acela ca a anulat in instanta cinci hotarari de consiliu local ce fusesera avizate juridic de Diaconescu.Udrescu spune ca era intr-o ... citește toată știrea