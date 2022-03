Consilierul DSV Gorj care a lovit un cuplu pe trecerea de pietoni, retinut. Era sub influenta alcoolului. Una dintre victime a murit pe loc

Cristinel Lupulescu, consilier in cadrul Directiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor Gorj, a fost retinut pentru 24 de ore politisti. Acesta este soferul care a lovit cu masina pe trecerea de pietoni doi soti, iar in urma impactului, o femeie de 52 de ani a murit pe loc. In plus, consilierul de la DSVSA Gorj era sub influenta alcoolului. Cristinel Lupulescu este acuzat de comiterea a trei infractiuni."In continuarea cercetarilor, la data de 20 martie, a fost dispusa masura ... citeste toata stirea