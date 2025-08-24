Editeaza

Consiliul Judetean Gorj a platit de trei ori mai mult pentru un microbuz scolar

Sursa: Pandurul
Duminica, 24 August 2025, ora 07:06
Judetul Gorj se afla printre judetele cu cele mai mari preturi platite pentru microbuzele scolare electrice achizitionate prin PNRR. Conform datelor oficiale, Consiliul Judetean Gorj a incheiat un contract in valoare totala de 30.537.351 lei pentru 27 de microbuze electrice, ceea ce inseamna un cost de 1.131.013 lei pentru fiecare vehicul.

Pretul este de aproape trei ori mai mare decat valoarea de referinta estimata de Comisia Europeana, de aproximativ 390.000 lei (78.000 de euro). Astfel, ...citește toată știrea

Pandurul
