Constructorii din Motru, "premiati". Primar: Au muncit non-stop!

Pentru ca lucrarile din oras merg mai bine decat se astepta si constructorii se tin de promisiuni, primarul din Motru are in plan sa-i premieze. Firmele care au castigat lucrari publice in municipiu vor primi diplome ori plachete din partea primariei, un premiu "simbolic", spune primarul Cosmin Morega, pentru constructorii care "au muncit non-stop" chiar si in anotimpul rece.Intr-o perioada in care multe primarii se plang ca au probleme cu firmele constructoare pe care le-au tarat chiar si in ... citeste toata stirea