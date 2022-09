Construiesc o manastire in Gorj. Medici si directori de institutii participa financiar

Un nou locas sfant va fi construit in comuna Scoarta. Autoritatile locale anunta ca in localitate se va ridica o manastire chiar in preajma bisericii arse, acolo unde a fost realizata deja o biserica.Primarul din Scoarta a precizat ca autoritatile locale sunt sprijinite in acest demers de familia medicilor Vodislav care a fost prezenta la locul unde se va ridica manastirea precum si directorul de la APIA Gorj, Constantin Negrea."Am participat alaturi de oameni deosebiti, preotul Barza, ... citeste toata stirea