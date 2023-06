Copiii si tinerii din Farcasesti se vor bucura de o sala de sport in localitate. Privati pana acum de investitii in sport, autoritatile locale din Farcasesti au reusit sa obtina o finantare prin Compania Nationala de Investitii pentru realizarea unei sali de sport.Lucrarile la sala de sport sunt realizate in proportie de 30%, iar autoritatile locale au promisiuni de la constructor ca investitia va fi gata pana la sfarsitul acestui an."Se lucreaza ... citeste toata stirea