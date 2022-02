Contract de 12 milioane de euro semnat de Primaria Targu Jiu pentru modernizarea transportului in comun

Primaria municipiului Targu Jiu a incheiat miercuri, 23 februarie, contractul de modernizare a transportului in comun cu societatea UTI. Valoarea contractului este de 12 milioane de euro, finantarea fiind asigurata din fonduri europene. "Am semnat astazi contractul pentru modernizarea infrastructurii de transport in comun de la Targu Jiu, alaturi de reprezentantul societatii UTI, cea care a castigat licitatia, domnul Nicolae Ivan. In cifre, aceasta investitie inseamna 12 milioane de euro din ... citeste toata stirea