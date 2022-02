Contract pentru achizitionarea a 15 troleibuze pentru municipiul Targu Jiu

Primaria municipiului Targu Jiu a semnat, marti, 22 februarie, contractul pentru achizitionarea a 15 troleibuze moderne. Mljloacele de transport vor fi cumparate din fonduri europene, urmand sa ajunga in acest an in orasul lui Brancusi. Anul trecut, in Targu Jiu au mai ajuns alte 11 troleibuze. "Am semnat contractul pentru inca 15 troleibuze ce vor circula in Targu Jiu, in valoare de aproximativ 7,5 milioane de euro. Este vorba despre al doilea proiect cu finantare europeana care prevede atat ... citeste toata stirea