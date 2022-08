Contractul pentru reabilitarea drumului Scoarta- Dragasani a fost reziliat

Soferii isi distrug masinile in gropile din asfalt, in timp ce institutiile statului duc dispute, in instante, cu firmele care ar fi trebuit de multa vreme sa reabiliteze DN 67B. Numit de soferi si "drumul groazei", reabilitarea Drumului National 67B mai intarzie mult si bine. "Contractul a fost reziliat", sustine deputatul Dan Vilceanu. In acelasi timp, deputatul social-democrat, Mihai Weber, nu pierde nicio ocazie sa transmita oamenilor ca acest tronson de drum va fi reabilitat "in cel mai ... citeste toata stirea