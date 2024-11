Controale DSVSA Gorj: Amenzi si avertismente pentru nereguli in domeniul sigurantei alimentare si sanatatii animalelor

Inspectorii Directiei Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Gorj au desfasurat in prima jumatate a acestei luni o serie de controale riguroase in mai multe localitati din judet, vizand unitati din domeniul alimentar si al sanatatii si bunastarii animalelor.Verificarile au inclus localitati precum Targu-Jiu, Motru, Novaci, Negomir si multe altele, fiind realizate in baza legislatiei nationale si comunitare.Au fost 215 controale efectuate pentru verificarea conformitatii ... citește toată știrea