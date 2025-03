Controale si amenzi usturatoare, in Gorj

Aviz celor care dau foc vegetatiei uscate din gradini! Comisarii de mediu si pompierii fac controale, in aceasta perioada, in tot judetul si dau amenzi. Intr-o singura zi, au scris sanctiuni in valoare de aproape 20 de mii de lei gorjenilor pe care i-au prins ca au dat foc resturilor vegetale din gospodarie."Odata cu incalzirea vremii, au aparut si incendiile de vegetatie. Echipe mixte, alcatuite din reprezentantii Inspectoratului ... citește toată știrea