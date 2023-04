Consiliul de Administratie al MINPREST SERV S.A. ("Societatea"), cu sediul in orasul Rovinari, loc. Virt, nr. 263, judetul Gorj, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Gorj, sub nr. J 18/298/2002, cod fiscal 14814483, in temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu prevederile Actului Constitutiv (actualizat) al Societatii, prin presedintele Consiliului de Administratie-dl. ... citeste toata stirea