Initiativa laudabila intr-o mica scoala din Gorj. In cadrul scolii de vara, elevii din Vacarea au invatat cum sa acorde primul ajutor.Grigore Richter, directorul Crucii Rosii, a fost cel care a mers la scoala din Danesti sa le explice celor mici ce e de facut daca vad pe cineva in pericol in jurul lor."Copiii au aflat cum pot fi ei insisi mici eroi, atunci cand semenii lor au nevoie de ajutor, invatand cum sa intervina in situatii de criza. Cei mici au invatat cum sa actioneze eficient si ... citeste toata stirea