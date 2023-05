Un baiat de 12 ani a fost muscat de un caine Amstaff, duminica. S-a intamplat in comuna gorjeana Turburea. Baiatul se afla in fata unui magazin cand a fost atacat de caine.Cainele, desi este periculos, nu era tinut in lesa si nici nu avea botnita, asa cum prevede legea. Potrivit unor martori, proprietarul cainelui era baut si nu e prima data cand Amstaff-ul este plimbat pe strada dezlegat.Copilul de 12 ani a ajuns la centrul de permanenta din ... citeste toata stirea