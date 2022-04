Copila de 13 ani, suspecta in cazul uciderii a doua femei

O fetita in varsta de 13 ani este considerata principalul suspect in cazul dublei crime din satul Poiana, comuna botosaneana Cristinesti, au declarat surse judiciare.Potrivit acestora, minora nu raspunde penal pentru faptele sale. Ea a fost ridicata de politisti si internata intr-un centru de minori al DGASPC.Doua femei, mama si fiica, au fost gasite moarte in propria gospodarie din satul Poiana din comuna Cristinesti, ele prezentand plagi injunghiate in zona gatului, a declarat ... citeste toata stirea