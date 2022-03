Corina Marutoiu din Gorj, desemnata Asistentul Social al perioadei 2020-2021: "Vreau sa fiu de folos oamenilor"

O angajata a Spitalului Judetean (SJU) Targu-Jiu a fost declarata castigatoare a premiului "Asistentul social al perioadei 2020-2021" in cadrul Galei Nationale a Excelentei in Asistenta Sociala. Corina Marutoiu a castigat "Premiul asistentului Social al perioadei 2020-2021 pentru aportul valoros, constant si eficient adus la dezvoltarea Asistentei Sociale si la promovarea profesiei de Asistent Social in Romania". Gala Nationala a Excelentei in Asistenta Sociala, evenimentul anului in asistenta ... citeste toata stirea