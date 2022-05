Corpul de Control al IGPR, asteptat azi la IPJ Gorj

Continua investigatiile in cazul politistilor acuzati ca au batut un barbat din orasul Novaci. In cursul zilei de marti este asteptat sa ajunga in Gorj Corpul de Control al Inspectoratului General al Politiei Romane, care va avea in vizor Centrul de Retinere si Arest Preventiv. Sefii de la centru vor verifica modul in care au actionat "mascatii", dar si cum a fost posibil ca victima sa fie bagata in arest, in conditiile in care starea de sanatate nu-i permitea acest lucru.Din momentul in care ... citeste toata stirea