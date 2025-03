Cosmarul unei datorii uitate: Cum a ajuns o femeie sa fie executata silit pentru un telefon cumparat in rate

O femeie din Motru se confrunta cu executarea silita dupa ce a cumparat un telefon mobil in rate si nu a reusit sa achite integral suma datorata. Initial, datoria era de 849,76 lei, dar din cauza penalitatilor de intarziere, suma a crescut semnificativ, ajungand la cateva mii de lei.In momentul achizitiei, femeia a acceptat plata telefonului in rate, dar din diverse motive, nu a reusit sa mai efectueze platile. Compania de telecomunicatii a aplicat penalitati de intarziere, iar in decembrie ... citește toată știrea